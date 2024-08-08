В Грузии могут возбудить против Саакашвили уголовное дело из-за войны с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в ближайшее время против бывшего президента Михаила Саакашвили могут возбудить уголовное дело по статье об измене родине по ряду эпизодов, связанных с конфликтом с Россией в 2008 году. Газета.Ru

«Правовая норма может быть разной, это может быть обращение в прокуратуру, может быть парламентская следственная комиссия или обращение в Конституционный суд, могут быть использованы все инструменты. Общество узнает обо всем этом, главное, что это преступление должно быть расследовано», — сказал Кобахидзе. News.ru

Ранее в Тбилиси заявили о необходимости «Нюрнбергского процесса» над Саакашвили за войну-2008. Деловая газета «Взгляд»