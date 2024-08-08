Зеленский похвалил ВСУ за «умение удивлять»

Президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии по презентации нового цифрового приложения, которое сократит бумажную работу для военных, похвалил украинскую армию за ее способность "удивлять" и достигать результатов. Об этом пишет агентство Reuters.

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"Все видят, что украинская армия умеет удивлять. И умеет добиваться результатов", - сказал Зеленский.

Он добавил, что украинские солдаты на поле боя не только выдержали превосходящую силу противника, но и уничтожают ее так, как это необходимо для защиты Украины.

При этом украинский лидер не сделал прямой отсылки на ситуацию в Курской области. В материале отмечается, что украинские военные приняли стратегию "строгого молчания" относительно действий в российском регионе.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.