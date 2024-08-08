$85.95+0.7993.84+0.82
Почта

Зеленский похвалил ВСУ за «умение удивлять»

Президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии по презентации нового цифрового приложения, которое сократит бумажную работу для военных, похвалил украинскую армию за ее способность "удивлять" и достигать результатов. Об этом пишет агентство Reuters.

Зеленский похвалил ВСУ за «умение удивлять»
© Газета.Ru
"Все видят, что украинская армия умеет удивлять. И умеет добиваться результатов", - сказал Зеленский.

Он добавил, что украинские солдаты на поле боя не только выдержали превосходящую силу противника, но и уничтожают ее так, как это необходимо для защиты Украины.

При этом украинский лидер не сделал прямой отсылки на ситуацию в Курской области. В материале отмечается, что украинские военные приняли стратегию "строгого молчания" относительно действий в российском регионе.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.