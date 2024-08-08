Сырский созвонился с командующим НАТО после атаки на Курскую область

Главком ВСУ Александр Сырский на фоне вылазки украинских формирований под Курском провел телефонную беседу с главнокомандующим ОВС НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Об этом пишет ТАСС.

ВСУ провели акцию в Курской области во вторник, 6 августа. Свыше тысячи солдат и наемников, при поддержке бронетехники, проникли в пограничную область, где были остановлены регулярными российскими войсками и пограничниками.

В общей сложности противник за три дня потерял свыше 600 военных и порядка 80 единиц техники.

«Имел разговор с Каволи, поблагодарил за оказанную военную помощь и озвучил наши основные потребности, в частности, относительно средств дальнего поражения и боеприпасов к ним», — пояснил Сырский.

Главком подчеркнул, что в беседе особое внимание было уделено теме ПВО, мерам по ее усилению.

В Германии отреагировали на использование ВСУ немецких танков на территории РФ

По его словам, также он обсудил с Каволи направления сотрудничества на 2024-2025 годы.

7 августа экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев предположил, что вылазка ВСУ была предпринята в рамках реализации планов Владимира Зеленского и Сырского по привлечению внимания западных партнеров к проблемам Украины.