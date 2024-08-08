Нетаньяху обосновал пребывание на посту премьера Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что будет занимать свою должность, пока может помочь стране обеспечить безопасность. Пребывание на посту премьера он обосновал в интервью журналу Time. Lenta.ru

«Я останусь на своем посту до тех пор, пока буду верить, что смогу помочь вести Израиль в будущее, в котором будут безопасность, прочная безопасность и процветание», - сказал 74-летний политик. ТАСС

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Нетаньяху призвал его избежать «цикла возмездия» на Ближнем Востоке на фоне напряжённости в регионе. RT на русском