Трамп столкнулся с тремя проблемами в борьбе с Харрис
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп столкнулся с серьезными проблемами в рамках предвыборной кампании после замены кандидата от демократов, так как изначально планировал бороться против главы государства Джо Байдена. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Reuters.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Вице-президент Камала Харрис стала основным претендентом на высший пост от демократов после того, как действующий глава государства Джо Байден 21 июля отказался от участия в предвыборной гонке.
Выходу Байдена из гонки предшествовали проигрыш в дебатах с основным соперником от республиканцев Дональдом Трампом, ошибки в речи на саммите НАТО, неудачные переговоры с финансистами, визиты врачей в Белый дом и то, что видные демократы стали открыто говорить о необходимости его замены.
При этом стратегия борьбы Дональда Трампа и его штаба была заточена именно на противостояние действующему президенту США Джо Байдену. Трудности появились, когда его место заняла Камала Харрис. Также проблемой стал и выбор Трампом в качестве кандидата в вице-президенты США Джеймса Дэвида Вэнса.
«Вэнс столкнулся с волной негативных публикаций в прессе из-за прошлых своих высказываний, где он называл некоторых демократов, включая Харрис, «кучкой бездетных кошатниц», что расценивается как женоненавистническое и пренебрежительное отношение к людям без детей», - отмечают источники агентства.
По их данным, Национальный комитет Республиканской партии даже начал получать звонки от некоторых спонсоров, которые опасаются, что Вэнс стал отвлекающим фактором и тянет вниз предвыборную кампанию.
Также проблемой стала задержка с выпуском агрессивных рекламных роликов, направленных против Харрис, особенно в колеблющихся штатах.
Действия самого Дональда Трампа тоже пока не способствуют успеху его предвыборной кампании. В частности, он прибегает к оскорблениям вместо того, чтобы сосредоточиться на политических позициях Харрис, утверждает издание.
«Трамп яростно повторял серию личных оскорблений в адрес Харрис. Эти усилия породили негативные заголовки - о Трампе, а не о Харрис», - подчеркивается в статье.
Напомним, что ранее кандидат в вице-президенты Вэнс заявил, что Камала Харрис не сможет вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку он ее не уважает.