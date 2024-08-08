Трамп столкнулся с тремя проблемами в борьбе с Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп столкнулся с серьезными проблемами в рамках предвыборной кампании после замены кандидата от демократов, так как изначально планировал бороться против главы государства Джо Байдена. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Reuters.

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Выборы президента США пройдут 5 ноября. Вице-президент Камала Харрис стала основным претендентом на высший пост от демократов после того, как действующий глава государства Джо Байден 21 июля отказался от участия в предвыборной гонке.

Выходу Байдена из гонки предшествовали проигрыш в дебатах с основным соперником от республиканцев Дональдом Трампом, ошибки в речи на саммите НАТО, неудачные переговоры с финансистами, визиты врачей в Белый дом и то, что видные демократы стали открыто говорить о необходимости его замены.

При этом стратегия борьбы Дональда Трампа и его штаба была заточена именно на противостояние действующему президенту США Джо Байдену. Трудности появились, когда его место заняла Камала Харрис. Также проблемой стал и выбор Трампом в качестве кандидата в вице-президенты США Джеймса Дэвида Вэнса.

«Вэнс столкнулся с волной негативных публикаций в прессе из-за прошлых своих высказываний, где он называл некоторых демократов, включая Харрис, «кучкой бездетных кошатниц», что расценивается как женоненавистническое и пренебрежительное отношение к людям без детей», - отмечают источники агентства.

По их данным, Национальный комитет Республиканской партии даже начал получать звонки от некоторых спонсоров, которые опасаются, что Вэнс стал отвлекающим фактором и тянет вниз предвыборную кампанию.

Также проблемой стала задержка с выпуском агрессивных рекламных роликов, направленных против Харрис, особенно в колеблющихся штатах.

Действия самого Дональда Трампа тоже пока не способствуют успеху его предвыборной кампании. В частности, он прибегает к оскорблениям вместо того, чтобы сосредоточиться на политических позициях Харрис, утверждает издание.

«Трамп яростно повторял серию личных оскорблений в адрес Харрис. Эти усилия породили негативные заголовки - о Трампе, а не о Харрис», - подчеркивается в статье.

Напомним, что ранее кандидат в вице-президенты Вэнс заявил, что Камала Харрис не сможет вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку он ее не уважает.