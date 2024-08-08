Пока вы не уснули: легализация майнинга криптовалют в РФ и потери ВСУ в Курской области

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Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий с ноября легализовать в России майнинг криптовалют.

Подписанный закон вводит в понятийный аппарат новые понятия: майнинг цифровой валюты, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры, адрес-идентификатор и лицо, организующее деятельность майнинг пула. Сам майнинг признается составляющей оборота, а не выпуском цифровой валюты.

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В Минобороны назвали потери ВСУ при попытке наступления в Курской области

В Минобороны России заявили, что в общей сложности с начала боевых действий на курском направлении потери ВСУ составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что в течение суток продвижения противника в Курской области не допущено. Кроме того, подчеркивается, что ВС РФ пресекают попытки прорыва отдельных подразделений ВСУ вглубь территории на курском направлении. Также сообщается, что российские военные наносят авиаудары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области.

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Польский министр рассказал о революционном проекте по защите от России

Польша планирует укрепить восточную границу из-за специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом заявил глава польского МВД Томаш Семоняк, сообщает Bloomberg.

«Это революционный проект, он изменит систему гражданской защиты», — сказал министр.

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ВСУ начали применять химическое оружие

Украинская армия начала обрабатывать дроны-камикадзе химикатами, которые могут привести к серьезным ожогам и даже смерти, рассказал агентству РИА Новости сапер батальона «Барс-13» Союза добровольцев Донбасса с позывным Запал. Работающий на Артемовском направлении ссылается на сообщения своих коллег из других направлений.

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Путин подписал закон о гаджетах в зоне СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях применения гаджетов в зоне специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь нарушение военнослужащими в зоне спецоперации запрета на ношение гаджетов будет наказываться арестом на 10 суток. К устройствам относятся те гаджет, которые позволяют распространять фото, видео, аудио и геолокацию.

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Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

© DPA/TACC

Туристический автобус, который перевозил россиян и граждан Казахстана, столкнулся с грузовым автомобилем в провинции Мугла. Как сообщили в Генконсульстве, семеро россиян находятся в больнице.

Отмечается, что ЧП произошло 8 августа около 7.00 (совпадает с мск) в районе города Милас провинции Мугла на трассе Бодрум-Мугла.

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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Поддубного

Директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что состояние военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного тяжелое, но условно стабильное. Об этом пишет РИА «Новости».

В среду, 7 августа, ВСУ с помощью дрона произвели атаку на машину военкора. Мужчина получил серьезные ожоги, был госпитализирован в клинику в Курске, затем направлен в Москву.

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«Газпром» рассказал о ситуации с подачей газа через станцию «Суджа»

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил об осуществлении компанией подачи газа для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию «Суджа». Соответствующей информацией он поделился с журналистами, передает РИА Новости.

Так, по словам Куприянова, газ подается в объеме, который подтвержден украинской стороной. На 8 августа объем составил 37,3 миллиона кубометров, добавил он. С начала года прокачка держалась выше 40 миллионов кубометров в день, однако 7 августа она опустилась ниже этого уровня, составив 39,4 миллиона кубометров.

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Считавшийся погибшим экс-мэр Купянска оказался жив

© Скриншот

Бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора оказался жив после покушения на него в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, он уже вышел на работу в ФОК «Георгиевский» в Старом Осколе.

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Британские атлеты отказались от еды в олимпийской деревне

Спортсмены британской делегации высказали опасения и недовольство из-за еды, которая предоставлялась атлетам в олимпийской деревне на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом пишет Inews.

«Нужно начать с того, что еда была ужасной. И ее было недостаточно. На шашлыках было мясо индейки, которое не было должным образом прожарено и было сырым в середине. Это опасно. У них заканчиваются популярные блюда, и спортсменам будет нечего есть», — заявила хоккеистка на траве Жизель Ансли.

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