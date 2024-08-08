В Харькове прогремел взрыв

В Харьковской области на востоке Украины раздался взрыв. Он прогремел в Харькове, об этом в Telegram сообщило издание «Общественное» со ссылкой на собственных корреспондентов.

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Взрыв был слышен в городе в четверг, около 15:10. Где именно он произошел, не уточняется. Информация о получивших повреждения объектах инфраструктуры также отсутствует.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, взрыв в Харькове прозвучал на фоне воздушной тревоги. Она была объявлена в Харьковской области 8 августа в 11:19. Также сирены работают в Сумской области.

Вечером 7 августа взрыв прогремел в Одессе. Он раздался на фоне объявленной в Одесской области воздушной тревоги. Какие объекты инфраструктуры получили повреждения, не сообщалось.