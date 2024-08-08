Канцлер Германии Олаф Шольц должен запретить Украине использовать немецкое оружие при ударах по России. Об этом заявила депутат Бундестага Сара Вагенкнехт в интервью Funke.

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Она призвала немецкого политика созвониться с украинским лидером и обсудить этот вопрос.

«Канцлер должен потребовать, чтобы немецкое оружие не использовалось при продвижении на российскую территорию», — считает Вагенкнехт.

В июне Шольц заявлял, что использование украинскими войсками поставленного Германией оружия для ударов по России не приведет к эскалации конфликта.

В Пентагоне прокомментировали использование оружия США в Курской области

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх высказалась об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским оружием по Курской области. По ее словам, они не противоречат политике США, поскольку якобы направлены на «защиту от атак из этого региона».