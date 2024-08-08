Нетаньяху оценил шансы мирных переговоров по сектору Газа

Шансы заключить сделку по сектору Газа возросли после гибели «некоторых экстремистских элементов». Об этом в интервью Time заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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Журналисты спросили у политика, как повлияют на ход переговоров убийства командира «Хезболлах» Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Нетаньяху ответил, что шансы на сделку увеличились, поскольку те, кто выступал против нее, «больше не с нами».

Напомним, что 31 июля иранские СМИ сообщили о Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране. ХАМАС подтвердил смерть своего лидера, назвав действия Израиля трусливыми и пообещав ответить на это.

Шукра ликвидировали в тот же день в результате удара по южному пригороду Бейрута. Израиль не стал комментировать обвинения в причастности к гибели Хании, однако взял ответственность за убийство командира «Хезболлах». После этого лидер ливанского движения Хасан Насралла заявлял, что ливанское движение сопротивления переходит на новый уровень борьбы с Израилем