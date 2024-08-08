Лукашенко обвинил США в попытке развязать третью мировую войну

Вашингтон может использовать конфликт на Ближнем Востоке, чтобы развязать третью мировую войну. В попытке начать новый планетарный конфликт США обвинил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Lenta.ru

«Не дай бог, они используют конфликтную ситуацию на Ближнем Востоке для развязывания новой мировой войны. Они и на это готовы пойти», - приводит агентство БелТА слова главы государства на встрече с министрами внутренних дел стран СНГ. ТАСС

Ранее Лукашенко предостерег страны СНГ от разрыва связей с Россией из-за санкций. Российская газета