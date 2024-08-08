Каталонского полицейского задержали за помощь Пучдемону в побеге

Сотрудник каталонской полиции был задержан по подозрению в том что помог экс-главе правительства региона Карлесу Пучдемону бежать после выступления в Барселоне. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах автономного сообщества.

"Был задержан полицейский в рамках расследования, начатого из-за бегства бывшего председателя [правительства Каталонии] Пучдемона", - отметили полицейские.

По версии газеты El País, подозреваемый является владельцем автомобиля, на котором, как предполагается, мог скрыться экс-лидер автономного сообщества.

Пучдемон, в отношении которого действует национальный ордер на арест, прибыл в Испанию впервые после бегства около семи лет назад. Он выступил перед сторонниками в центре Барселоны, а затем затерялся в толпе и скрылся, несмотря на значительное присутствие полиции и снимавших его журналистов. Сейчас стражи порядка ведут его поиск, контролируя выезды из города. Также пока неизвестно, каким образом он смог попасть в каталонскую столицу.

Пучдемон прибыл в Барселону в день проведения дебатов в региональном парламенте по вопросу утверждения кандидатуры социалиста Сальвадора Ильи новым главой правительства Каталонии. На фоне всего происходящего недалеко от здания сторонники независимости региона устроили протест, который периодически перерастает в стычки с полицией.

В июне в Испании вступил в силу закон об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу. Тем не менее Верховный суд (ВС) Испании не стал амнистировать Пучдемона и оставил в силе действие национального ордера на его арест. ВС посчитал, что преступление растраты госсредств, в котором обвиняется политик, не подлежит амнистии.

61-летний Пучдемон возглавлял правительство Каталонии с 2016 по 2017 год. Под его руководством в регионе состоялся сепаратистский референдум 1 октября 2017 года, который Мадрид изначально называл незаконным. Политик был отстранен от должности решением правительства Испании, которое прибегло тогда к беспрецедентной мере - частично лишило регион самоуправления, впервые задействовав одну из статей конституции. Вскоре он бежал из Испании в Бельгию. Судебные власти пиренейского королевства не смогли добиться его выдачи, даже несмотря на то, что Пучдемона задерживали в Германии и Италии. В 2019 году он также получил кресло евродепутата.