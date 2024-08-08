В Австрии заявили, что отмена концерта Тейлор Свифт предотвратила трагедию

Отмена концерта американской певицы Тейлор Свифт в Австрии из-за угрозы теракта помогла предотвратить трагедию. Об этом заявил министр внутренних дел республики Герхард Карнер. ТАСС

«Ситуация была серьезной, но трагедия предотвращена. Опасность исламистского экстремизма в Европе значительно возросла. Угроза усилилась для всей Европы, Австрия не является исключением», — сказал Карнер. BFM.RU

Отмечается, что в Вене арестовали двух подозреваемых в подготовке терактов. Сообщается, что во время обыска полицейские нашли у них дома различные химические вещества. По словам полицейских, целью теракта могли стать концерты Свифт, которые должны были состояться в Вене 8, 9 и 10 августа. Passion.ru