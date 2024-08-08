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В УВКПЧ ООН отреагировали на атаку ВСУ на журналиста Поддубного

Нападения на журналистов — это нарушение женевских конвенций, заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, комментируя атаку ВСУ на военкора ВГТРК Евгения Поддубного.

В ООН отреагировали на атаку ВСУ на журналиста Поддубного
© globallookpress.com
«Мы не можем прокомментировать этот инцидент, общий смысл заключается в том, что журналистам, освещающим конфликты, предоставляется защита в соответствии с международным гуманитарным правом», — цитирует её РИА Новости.

Троссел напомнила, что Женевские конвенции запрещают атаковать журналистов даже в зонах боевых действий.

Ранее стало известно, что военкора ВГТРК доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

7 августа Поддубный получил тяжёлое ранение в результате атаки ВСУ в Курской области. Позже сообщалось, что он пришёл в сознание и получает необходимое лечение. По информации врачей, у военкора сильный ожог и травма головы.

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Евгений Поддубный
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