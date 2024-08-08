В ООН отреагировали на атаку ВСУ на журналиста Поддубного

Нападения на журналистов — это нарушение женевских конвенций, заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, комментируя атаку ВСУ на военкора ВГТРК Евгения Поддубного.

«Мы не можем прокомментировать этот инцидент, общий смысл заключается в том, что журналистам, освещающим конфликты, предоставляется защита в соответствии с международным гуманитарным правом», — цитирует её РИА Новости.

Троссел напомнила, что Женевские конвенции запрещают атаковать журналистов даже в зонах боевых действий.

Ранее стало известно, что военкора ВГТРК доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

7 августа Поддубный получил тяжёлое ранение в результате атаки ВСУ в Курской области. Позже сообщалось, что он пришёл в сознание и получает необходимое лечение. По информации врачей, у военкора сильный ожог и травма головы.