Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область не влияет на помощь Киеву и его поддержку со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом заявил официальный представитель ЕС Петер Стано, передает Reuters. Lenta.ru

«Наша позиция определена рядом решений Европейского совета, и она остается неизменной с февраля 2022 года: это полная поддержка Украины и ее военных усилий <…>: она включает политическую, финансовую, дипломатическую и военную помощь, и в этом ничего не изменилось», - заявил он отвечая на вопрос, как изменят украинские удары по территории России позицию Евросоюза. ТАСС

Ранее военный корреспондент Александр Сладков констатировал, что украинские силы провалили попытку занять Суджу и выдвинулись в сторону Коренево. При этом успеха они не достигли. Неудачный прорыв, по словам журналиста, рискует обернуться для Киева кровавой катастрофой, если ВС РФ окружат подразделения противника на своей территории. News.ru