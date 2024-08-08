Военный политолог Андрей Кошкин в разговоре с Рамблером оценил нынешнюю ситуацию в отношениях Ирана и Израиля, а также прокомментировал сообщения о готовности Тегерана отказаться от ответного удара по Израилю.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило о возможном отказе Ирана от массированной атаки на Израиль в качестве ответа на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Американские чиновники, которые переговорили с газетой, заявили, что Иран пересмотрел свой план, потому что Вашингтон предупредил их о том, что атака только усилит напряженность в регионе, создав риск прямой конфронтации. Вместе с тем телеканал CNN со ссылкой на знакомые с разведдаными источники передавал, что движение «Хезболла» может в ближайшие дни нанести удар по Израилю независимо от намерений Ирана.

Эксперт напомнил, что несколько дней назад Иран предупредил Израиль о намерении нанести удар, и назвал неслучайной возникшую после этого паузу.

Это новая фаза борьбы Ирана. После объявления о своих намерениях им выдерживается пауза, позволяющая мирным силам предпринять шаги для снижения напряжения и стабилизации ситуации. Эта пауза нужна для осмысления происходящего. И подобное поведение – это стиль Ирана. Мы видели, что к Ирану уже обращались Соединенные Штаты, кроме того, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу был в Иране и встречался с президентом страны Масудом Пезешкианом. Иранский президент при этом акцентировал внимание на том, что ответ со стороны Тегерана будет, но при этом Иран не заинтересован в расширении кризиса. То есть в данный период Иран объясняет миру свою позицию, а ведущие державы предпринимают шаги для стабилизации ситуации. Он не хочет «рубить сгоряча», как это делает Израиль. Андрей Кошкин Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог

При этом с военной точки зрения действия США значительно обостряют ситуацию в отношениях Ирана и Израиля, добавил политолог.

«США концентрируют в регионе колоссальные военные силы для нанесения удара по Ирану, но вместе с тем по дипломатическим каналам они пытаются предложить некую стабилизацию. Однако здесь надо понимать, что Израиль не просто нанес Ирану какую-то политическую или репутационную пощечину, но и продолжает заявлять устами руководителей страны о намерениях уничтожить тех людей, которые займут места погибших. Как говорят в Израиле, там намерены «выкорчевать» такую организацию, как ХАМАС», - сказал он, подчеркнув, что израильская армия также будет готова отразить самостоятельную атаку «Хезболлы», поскольку ранее перебросила часть войск на север.

По словам эксперта, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его окружение заинтересованы в эскалации конфликта с Ираном.

«Они хотят не столько вести боевые действия самостоятельно, сколько хотят втянуть в них Соединенные Штаты, чтобы потом можно было спрятаться за спины американцев… Но здесь нужно понимать, что в настоящее время соотношение сил в регионе меняется весьма динамично. Это изменения не в пользу Израиля. И если раньше арабо-израильские войны были инструментом США для удержания своего влияния в регионе, то на сегодняшний день они могут привести катастрофическим последствиям, что не пойдет на пользу ни США, ни Израилю. Сегодня никто не может четко сказать, обладает ли Иран ядерным оружием, но это допускают. И если Иран «загонят в угол», то не исключено, что Тегеран может пойти на крайние меры», - отметил эксперт.

Вместе с тем наиболее вероятным эксперт назвал сценарий, при котором Иран нанесет такой удар по Израилю, который не причинит стране «неприемлемого ущерба».

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«Если удар будет произведен, то Иран оповестит о нем заранее и люди не погибнут. Иран раньше так уже делал», - заключил специалист.

Ранее стало известно о просьбе президента Ирана к верховному лидеру из-за Израиля.