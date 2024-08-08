Поссорившийся с Эрдоганом посол США покинул Турцию

Посол США Джефф Флейк, перед которым турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган «закрыл свои двери» из-за контактов дипломата с его конкурентом на президентских выборах в 2023 году Кемалем Кылычдарогл, покинул Турцию. Об этом сообщает газета Star.

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«Флейк заявил, что ему приятно находиться в Турции, что он с нетерпением ждал приезда сюда три года назад и что сейчас ему очень трудно уезжать», — говорится в материале.

Американский посол покидает турецкую столицу из-за истечения срока своих полномочий в принимающей стране, уточняет издание.

Ранее Флейк упрекнул Турцию в том, что она не дает НАТО поставлять Украине военную помощь по морю.