Объяснен замысел Зеленского в атаке на Курскую область

Замысел президента Украины Владимира Зеленского в нападении на Курскую область объяснил в беседе с «Царьградом» социальный аналитик, технолог, правозащитник Роман Алехин, который сам сейчас находится в Курске.

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По его мнению, украинский президент выжидал время, собирал силы, чтобы атака была наиболее результативной. А основной смысл наступления заключается лишь в одном — размен территориями на возможных предстоящих переговорах. Вероятно, это и есть ранее анонсированное второе украинское контрнаступление, указал аналитик.

«Скорее всего, я думаю, что цель их — захватить сколько-то населенных пунктов, чтобы пытаться сторговаться с нашим президентом о том, чтобы он отказался от части своих требований», — считает Алехин.

Он также указал на сложность отражения атаки украинской армии в приграничном регионе. По его словам, сюда были переброшены элитные подразделения, вооруженные западной техникой. Однако он не сомневается, что, несмотря на сложность противостояния, желаемого размена Киев все равно не получит, а наступление будет вскоре отбито.

Массированная атака на Курскую область со стороны крупного отряда Вооруженных сил Украины произошла 6 августа. Бои продолжаются уже несколько дней. Наиболее напряженная ситуация наблюдается в Коренево.