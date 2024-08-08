Обзор ИноСМИ: крах фантазий Трампа о легкой победе и что решит Китай по «Силе Сибири - 2»

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Китай увеличивает экспорт вопреки санкциям Запада

Данные Главного таможенного управления Китая свидетельствуют о том, что объем внешней торговли вырос за январь-июль до рекордных $3,46, несмотря на ограничительные меры западных стран. Об этом пишет китайская газета Global Times.

По мнению экспертов, стабильный рост экспорта говорит об устойчивости и конкурентоспособности китайской экономики. При этом на 25,8% в годовом исчислении увеличились поставки интегральных схем, и продолжает расти экспорт автомобилей (+20,7%). «Масштабы роста торговли Китая в последние месяцы не поддаются протекционистским мерам некоторых западных стран и вопиющему повышению тарифов на китайские товары», - подчеркивается в статье.

Байдена призвали «сильнее надавить» на Израиль

Представители Катара и Египта, выступающие посредниками на переговорах между Израилем и ХАМАС, уверены, что невозможно добиться соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, если президент США Джо Байден не окажет давления на премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The Times of Israel.

По словам источников издания из арабских стран, участвующих переговорах, главным препятствием для заключения сделки является позиция Нетаньяху, который после того, как движение ХАМАС отказалось от своего главного требования, выдвинул ряд новых условий. «Вашингтон является единственной стороной, имеющей достаточно рычагов влияния на Иерусалим. (…) Одним из способов давления могла бы стать публичная критика израильского премьер-министра», - считают посредники.

«Трампу не стоит надеяться на легкую победу над Харрис»

Кандидат в президенты США от Демократической партии, действующий вице-президент Камала Харрис, и ее партнер на выборах - губернатор штата Миннесота Тим Уолц - выглядят гораздо презентабельнее бывшего кандидата от демократов Джо Байдена, что создает проблемы рспубликанцам. Их фантазии «о разгромной победе» уже развеялись, пишет американское издание The American Conservative.

По мнению журналистов, Камала Харрис не только моложе кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, но и «гораздо дисциплинированние». Задачу для Трампа усложняет еще и то, что «миллионы людей проголосуют за кого угодно, лишь бы не за него». «Однако президентская кампания все еще остается такой же, как ее описывали менеджеры кампании Трампа: как если бы они вели сразу шесть или семь сенатских гонок в «колеблющихся» штатах против кандидатов, которых вполне реально победить», - говорится в статье.

«Вашингтон должен поднять ставки в энергетической игре»

США проигрывают России в вопросе мировой энергетической безопасности, несмотря на то, что являются мировым лидером в технологиях для геотермальной энергетики и разработки информационных систем. К такому выводу пришел американский журнал Foreign Policy.

Издание обратило внимание на то, что сейчас как никогда велика роль энергетической безопасности в геополитике, но США не способны предложить единый пакет мер по развитию энергетики для других стран, так как за это отвечает множество министерств и ведомств, которые плохо скоординированы. В свою очередь Россия уже строит крупные атомные электростанции в Бангладеш, Египте, Индии и Турции и подписала соглашения еще как минимум с 40 странами, продавая ядерные реакторы как «комплексные пакеты, которые очень удобно и без проблем финансируют российские государственные банки».

«Силы Сибири - 2» выгодна для России и Китая

Россия на фоне проблем на европейском рынке стремится увеличить поставки в Китай, а Пекин, столкнувшийся с экономическими ограничениями со стороны США, заинтересован в проекте «Сила Сибири — 2», несмотря на то, это может нарушить его политику по диверсификации источников поставок газа. Об этом пишет турецкое издание Duvar.

В 2023 году Китай потребил около 400 миллиардов кубометров голубого топлива, став крупнейшим в мире импортером газа, что «заставляет страны-производители повышать ставки в конкуренции за долю китайского рынка». Россия стремится компенсировать потери от снижения поставок в Европу, а также с помощью «Силы Сибири - 2» обеспечить создание новых рабочих мест. В свою очередь Китай пытается снизить влияние США.