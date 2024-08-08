На Украине прокомментировали разрыв дипотношений с Нигером

В МИД Украины выразили сожаление из-за решения Нигера разорвать дипломатические отношения с республикой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского ведомства.

В ведомстве заявили, что обвинения правительства Нигера в адрес Украины «не выдерживают никакой критики, безосновательны и не соответствуют действительности».

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