Лукашенко рассказал о гибридной войне против стран СНГ

Против стран Содружества независимых государств (СНГ) ведется перманентная гибридная война, цель которой — цветные революции и государственные перевороты. Об этом на встрече с главами МВД стран Содружества рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Lenta.ru

«Мы прекрасно видим, как сегодня наши страны пытаются рассорить и расколоть изнутри. Мы находимся под прессом незаконных односторонних экономических санкций. Против наших народов ведется перманентная гибридная война. И каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию, которая по своей сути является попыткой государственного переворота», - сказал президент. ТАСС

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