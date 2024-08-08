Лукашенко рассказал о гибридной войне против стран СНГ

Против стран Содружества независимых государств (СНГ) ведется перманентная гибридная война, цель которой — цветные революции и государственные перевороты. Об этом на встрече с главами МВД стран Содружества рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

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«Против наших народов ведется перманентная гибридная война. И каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию, которая по своей сути является попыткой государственного переворота», — заявил белорусский лидер.

Он отметил, что признаками давления внешних сил являются беспрецедентные экономические санкции и попытки отдельных государств внести раскол между странами СНГ.

Ранее в России прошел второй этап учений нестратегических ядерных сил. Тогда российские военные совместно с белорусскими коллегами отработали вопросы подготовки Вооруженных сил двух стран к боевому применению нестратегического ядерного оружия.