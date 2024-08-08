В Киеве СБУ арестовала подростка

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали 16-летнего подростка, передает издание «Страна.ua» со ссылкой на данные ведомства. Отмечается, что парня подозревают в поджоге двух военных автомобилей.

© Служба безопасности Украины

Как сказано в материале, молодого человека якобы завербовали в пабликах, где он искал легкий заработок. В СБУ утверждают, что российский куратор ставил задачу поджигать не обязательно только военные авто, но любые машины, похожие на военные.

Отмечается, что подозреваемого задержали еще до того, как он успел получить деньги. Теперь ему грозит до 12 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Одессе и Изюме подожгли сразу три автомобиля военных. По данным украинских СМИ, материалы по всем случаям были переданы в СБУ. В Изюме сгорел джип Great Wall и грузовик MAN. В Одессе пострадал принадлежащий военному Nissan.

До этого военный корреспондент Александр Коц сообщил, что за последние три дня «благодарные граждане» сожгли три авто украинских военных. Журналист отметил, что машину с надписью «Эвакуация ВСУ» привезли на ремонт в Днепр. По данным военкора, ночью ее подожгли четыре партизана. Коц назвал происходящее интересной тенденцией.

Перед этим диверсия произошла на железной дороге в Одесской области. Инцидент случился 31 мая. Неустановленные лица попытались свести поезд с рельсов, но инцидент предотвратили сотрудники железнодорожной станции Одесса-Восточная. Во время осмотра ж/д полотна они нашли металлические предметы, которые были установлены на рельсах. СБУ возбудила уголовное дело по статье «Диверсия». Сотрудники разыскивают причастных к преступлению.