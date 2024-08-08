На Украине начали призывать забронированных от мобилизации

Закарпатский окружной административный суд заключил, что территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) может мобилизовать даже забронированного от призыва человека, если тот не сообщил о своей брони. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Такое заключение сделал Закарпатский окружной административный суд. Непригодный и забронированный мужчина подал иск на пограничников, которые задержали его на и отправили в ТЦК, откуда его направили в воинскую часть. Мужчина говорит, что на военно-врачебной комиссии его жалобы на здоровье в качестве непригодного к призыву не принимались.

ТЦК заявили, что мужчина не подтвердил им свой статус документами. Суд постановил, что имеющие бронь или отсрочку от мобилизации должны сами уведомить об этом «путем совершения активных действий оформления соответствующим способом ТЦК».

Ранее украинский военнопленный рассказал о мобилизации в ВСУ больных эпилепсией. По его словам, в ТЦК выбросили его «белый билет», заявив, что он годен к службе.