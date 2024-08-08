На Украине задержали поджигателя автомобилей ВСУ

В Киеве задержали подозреваемого в поджогах автомобилей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.

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Им оказался молодой человек в возрасте 16 лет. Ему грозит 12 лет тюремного заключения.

Ранее стало известно, что Национальная полиция Украины с начала 2024 года арестовала 68 человек по делам о поджогах машин ВСУ. Большая часть преступлений совершается в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

До этого командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Олег Романов приказал своим солдатам стрелять в поджигателей автомобилей военных без суда и следствия. По его словам, это решение было принято в рамках военного времени и согласовано с командованием.