Премьер Грузии захотел выяснить обстоятельства войны 2008 года

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе допустил, что для выяснения обстоятельств войны 2008 года власти страны могут обратиться в прокуратуру, Конституционный суд или создать парламентскую комиссию. Об этом он заявил журналистам по случаю 16-й годовщины начала войны в Южной Осетии, передает ТАСС.

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Кобахидзе призвал до конца расследовать «преступление 2008 года, которое совершил режим [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили, "Национального движения" (бывшая правящая партия республики — прим. «Ленты.ру»)», отметив, что правовая форма выяснения обстоятельств войны 2008 года может быть разной.

Ранее правящая партия республики «Грузинская мечта» назвала грузинско-абхазскую войну 2008 года преступной авантюрой партии «Единое национальное движение», анонсировав публичный судебный процесс против нее. Как считают в политсиле, члены партии Саакашвили сознательно выполняли полученное извне антигосударственное задание.