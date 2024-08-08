Депутат молдавского парламента заявила об угрозах в свой адрес

Депутат парламента Молдавии и исполнительный секретарь блока «Победа» Марина Таубер заявила, что получает угрозы физической расправы от неизвестных. В своем Telegram-канале она написала, что собирается обратиться в полицию.

© РИА Новости

По словам политика, на ее личной номер начали поступать сообщения с угрозами. Для Таубер это не впервой, однако сейчас они стали «более наглыми и жестокими».

«Последнюю угрозу сопроводили фото с кровью и обещанием физической расправы. Я обязательно обращусь в полицию и рассчитываю, что будут приняты меры для расследования и наказания виновных», — заявила депутат, подчеркнув, что таки образом ее пытаются выдавить из страны.

Таубер сомневается, что власти отреагируют на угрозы. По мнению политика, правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» поощряет создание атмосферы страха и ненависти своим бездействием, поскольку это помогает подавить инакомыслие и запугать оппозицию. Она напомнила, что недавно в стране появился аналог украинской базы «Миротворец», однако власти никак не отреагировали на это. Такая позиция немыслима в демократическом обществе, заключила парламентарий.