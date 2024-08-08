Семья погибшего в батискафе «Титан» подала в суд на Oceangate

Семья французского исследователя Поля-Анри Наржоле, погибшего в результате взрыва туристического батискафа «Титана», обвинила компанию OceanGate в «халатности» и подала в суд иск на 50 миллионов долларов. Об этом пишет The Guardian.

18 июня 2023 года туристический батискаф «Титан», на борту которого было пять человек: миллиардер Хэмиш Хардинг, французский исследователь Поль-Анри Наржоле и гендиректор и основатель компании-организатора туристических погружений OceanGate Expeditions Стоктон Раш, а также наследник одной из самых успешных деловых династий Пакистана 48-летний Шахзада Дауд и его 19-летний сын Сулеман, отправился к месту затопления знаменитого корабля «Титаник». Через час и 45 минут после погружения, в 9.45 утра, связь с батискафом прервалась. Все находившиеся на борту погибли.

При этом эксперты неоднократно критиковали OceanGate за устройство их батискафа, называя его ненадежным. По данным СМИ, расследование показало, что OceanGate использовала поездки на место крушения «Титаника» как практические испытания нового подводного аппарата, а долгосрочной целью было использовать «Титан» при глубоководной добыче нефти и газа.

Французский исследователь Поль-Анри Наржоле носил прозвище «Мистер Титаник» и много раз посещал место крушения знаменитого корабля. Его семья обратилась в суд с иском к компании OceanGate, утверждая, что подводный аппарат изначально был обречен и имел «тяжелую историю».

«В иске также утверждается, что, хотя Наржоле и стал членом экипажа судна, многие подробности о недостатках и дефектах батискафа не были раскрыты или были намеренно скрыты», - говорится в заявлении адвокатов юридической фирмы Buzbee Law Firm, которое приводит издание.

Тони Бузби, один из адвокатов по этому делу, заявил, что целью судебного процесса для семьи французского исследователя является в том числе и «получение ответов на вопросы как именно произошло крушение, кто был в этом замешан и почему они это допустили».

В свою очередь представители OceanGate отказались комментировать иск, поданный в суд округа Кинг в штате Вашингтон, говорится в статье.