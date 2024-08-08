Bloomberg: Польша планирует укрепить восточную границу из-за СВО

Польша намерена укрепить восточную границу в связи с действиями российских сил на Украине. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на министра внутренних дел страны Томаша Семоняка. "Это революционный проект, он изменит систему гражданской защиты", — сказал министр. По мнению автора публикации, Польша будет инвестировать миллиарды злотых в укрепление своего восточного фланга от якобы возможных угроз со стороны российской армии на фоне ее военной операции на Украине. В июле сообщалось, что польская армия планирует купить первую партию боевых машин пехоты (БМП) Borsuk. До этого министерство обороны Польши заявило о подготовке операции "Восточная заря" по усилению подразделения противовоздушной обороны (ПВО) на белорусской и российской границах.

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