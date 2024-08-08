Соратник Трампа: США не обязаны обеспечивать обороноспособность Германии

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Вашингтон не обязан обеспечивать обороноспособность европейских стран, особенно Германии, которая обладает одной из крупнейших экономик в мире. Его слова приводит Semafor.

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По его мнению, заявления кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис о том, что, президент России Владимир Путин после победы Украине может двинуться на Германию - неправда. Кроме того, Вэнс уверен, что это многое говорит и об обороноспособности ФРГ.

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«Это четвертая или пятая по величине экономика в мире, и если они не могут отразить российское вторжение, это не означает, что Америка должна эффективно защищать Германию, это означает, что немцам следует инвестировать в собственную оборону», - подчеркнул Джеймс Дэвид Вэнс.

Напомним, что Джей Ди Вэнс ранее резко высказывался против помощи Украине, будучи сенатором от Огайо. Он неоднократно заявлял, что в интересах США признать, что Киеву придется смириться с потерей части территорий.