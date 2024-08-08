Выступление Харрис на предвыборном митинге сорвали пропалестинские протестующие

Выступление на предвыборном мероприятии кандидата на пост президента США Камалы Харрис было прервано пропалестинскими протестующими, что стало первым подобным случаем с начала ее кампании. Об этом пишет The Hill.

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Демонстранты в толпе на митинге Харрис в Детройте неоднократно выкрикивали лозунги, когда вице-президент выступала. В частности, участники акции заявляли, что ей не удастся спрятаться, а сторонники Палестины не будут голосовать "за геноцид".

"Я здесь, потому что мы верим в демократию. Голос каждого имеет значение, но сейчас говорю я. Сейчас говорю я!" — заявила Харрис под аплодисменты.

Несмотря на это, протестующие продолжили акцию, в связи с чем Харрис пришлось высказаться в более резкой форме.

"Знаете что, если вы хотите, чтобы победил Дональд Трамп, то так и скажите. В противном случае говорю я", — сказала она.

До этого кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс сравнил кандидата на пост главы государства Камалу Харрис с хамелеоном, поскольку она регулярно меняет свою позицию по ключевым политическим вопросам.