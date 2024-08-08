Бывший разведчик Риттер прокомментировал обыски ФБР в его доме

Обыск в доме бывшего разведчика Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера прошел из-за его сотрудничества с российскими СМИ. Так обыски Федерального бюро расследований (ФБР) прокомментировал сам экс-разведчик в своем Telegram-канале.

«Судя по их вопросам, их, по-видимому, в первую очередь беспокоят мои отношения с RT и Sputnik или, в частности, то, что я получаю указания от RT и Sputnik и получаю за это компенсацию, а это значит, что я работаю в интересах российского правительства», — сказал он.

Риттер отметил, что данные предположения недостоверны и назвал обыски у себя дома актом запугивания со стороны правительства.

Ранее агенты ФБР провели обыск в доме Риттера в штате Нью-Йорк. В публикации уточняется, что Риттер также занимал должность инспектора ООН по вооружениям. Дом Риттера в Делмаре обыскали в связи с федеральным расследованием.