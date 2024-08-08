Маск резко высказался о кандидате в вице-президенты Уолце

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X резко высказался о кандидате в вице-президенты США от демократов и губернаторе штата Миннесота Тиме Уолце. Бизнесмен назвал его глупцом.

Таким образом Маск прокомментировал взгляды Уолца на борьбу с дезинформацией. В одном из интервью губернатор заявил, что гарантия свободы слова не распространяется на дезинформацию или разжигающие ненависть высказывания. Соответствующий ролик был опубликован в указанной соцсети, им поделился один из пользователей. Он также прокомментировал заявление Уолца, написав: «кто будет решать, что считается дезинформацией, а что - нет?».

«Он такой глупец», - заявил Маск о Уолце.

Также в данной публикации предприниматель добавил к сообщению эмодзи в виде человечка, смеющегося до слез.

Соратника Харрис на выборах поймали на лжи о военной службе

Ранее издание Washington Post сообщило, что американский предприниматель Илон Маск на мероприятии, устроенном инвестором Нельсоном Пельтцем в феврале, просил других миллиардеров призвать своих друзей голосовать на выборах президента США за кандидата Дональда Трампа.