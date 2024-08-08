Соратника Харрис на выборах поймали на лжи о военной службе

Тим Уолц, губернатор Миннесоты, уроженец Вест-Пойнта, а также кандидат в вице-президенты США от демократов приукрасил факты о своей военной службе в американской Национальной гвардии, ранее косвенно заявив, что «был на войне», при этом ни разу не участвуя в боевых действиях. О настоящем прошлом соратника Камалы Харрис на президентских выборах в США сообщает WP.

После выдвижения его кандидатуры, под пристальное внимание общественности вновь попало его высказывание от 2018 года, когда тот выступил за запрет автоматического оружия в стране. «Нам нужно сделать так, чтобы боевое оружие, по типу того, что я использовал на войне, не было на улицах Америки», — заявил тогда Уолц.

«Что ж, мне интересно. Тим Уолц, а вы когда-нибудь были на войне?» — задался вопросом Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты от Республиканской партии, во время предвыборного мероприятия в штате Мичиган. «Уолц стрелял и обучал других пользоваться боевым оружием бесчисленное количество раз. Губернатор Уолц никогда бы не стал оскорблять или принижать заслуги любого американца перед этой страной», — отвечала на критику соратника сама Камала Харрис.

Его сослуживцы также подтвердили, что Уолц не только не участвовал в военных действиях, но и «публично завысил звание», в котором тот пребывает в запасе.

«Я отставной главный ротный сержант-майор Армии и Национальной гвардии», — заявлял Уолц.

При этом его коллеги уточнили, что Уолц так и не получил это звание, и вышел в отставку сразу же после присвоения звания лишь старшего сержанта.

Илон Маск дал характеристику Камале Харрис

6 августа кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца в качестве кандидата в вице-президенты США.