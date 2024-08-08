В Казахстане задержали пятерых религиозных радикалов

Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана задержали пятерых радикалов, пропагандировавших терроризм. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В рамках противодействия терроризму в июле-августе текущего года Комитетом национальной безопасности при содействии органов полиции и координации прокуратуры проведен ряд мероприятий в городе Астана, Алматинской и Западно-Казахстанской областях. В результате задержаны и с санкции суда взяты под стражу пятеро граждан Казахстана", - говорится в тексте.

По версии следствия, они принимали участие в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности. При обысках по местам их проживания изъято оружие, боеприпасы, религиозная литература и иные вещественные доказательства.