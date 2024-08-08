В ЦАХАЛ заявили о ликвидации "главаря ХАМАС" в Газе

Израильские силовики ликвидировали одного из высокопоставленных членов радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

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"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) устранили главаря ХАМАС в секторе Газа, который участвовал в осуществлении терактов в Иудее и Самарии. 24 июля во время совместной операции ЦАХАЛ и ШАБАК в секторе Газа был нанесен удар по месту, где действовал главарь ХАМАС Наэль Сахль. Через несколько дней после удара были получены разведданные, указывающие на то, что он был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом множества заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.