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Посол России призвал США прекратить поставки оружия Украине

Американские власти должны прекратить поставки оружия Киеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла России в США Анатолия Антонова.

По его словам, Вашингтон должен «одернуть» украинских неонацистов.

Дипломат добавил, что российские границы являются священными, террористов ждет возмездие.

Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией

Эстония с 8 августа вводит полный таможенный контроль на границе с Россией, сообщает РИА Новости.

Под тщательный досмотр подпадают грузы и люди, следующие в Россию, а время на пересечение границы существенно вырастит.

Эстонские власти заявили, что это делается для того, чтобы пресечь несоблюдение западных санкций в отношении российской стороны.

Глава правительства Эстонии Кристен Михал ранее заявил, что решение связано с «попытками несоблюдения санкций» и «перевозки запрещенных товаров».

В Британии тысячи противников протестов против иммиграции вышли на улицы

Тысячи противников протестов против иммиграции, вызванных нападением на детей в городе Саутпорт, вышли на улицы британских городов, чтобы противостоять акциям с участием ультраправых, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

«Тысячи британцев послали сигнал ультраправым хулиганам, планировавшим нападения на офисы миграционной службы, после того, как огромное количество людей вышло на улицы, чтобы дать отпор ненависти, вызванной поножовщиной в Саутпорте», - написало издание.

Медведев выразил соболезнования Ким Чен Ыну из-за наводнения в КНДР

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прислал письмо с соболезнованиями лидеру КНДР Ким Чен Ыну, сообщает РИА Новости.

Это связано с серьезным ущербом в некоторых северокорейских районах из-за ливней и последовавшего затопления.

Медведев отметил, что с прискорбием воспринял известие о стихийных бедствиях в северо-западной части КНДР, выразив искренние соболезнования.

Харрис пришлось замолчать после слов о победе Трампа

Протестующие против действий Израиля вынудили кандидата от Демократической партии США и вице-президента США Камалу Харрис замолчать на предвыборном митинге в Детройте, сообщает РИА Новости.

Демонстранты начали ее перебивать, выкрикивая антиизраильские лозунги.

«Если вы хотите, чтобы победил Дональд Трамп, скажите это. В противном случае, я продолжу говорить», – указала Харрис.

Однако это спровоцировало еще больший шум, из-за чего политик была вынуждена дождаться, пока собравшиеся успокоятся.