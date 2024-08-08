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Сенатор раскритиковал заявления властей США об угрозе от России

Сенатор от штата Огайо и кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс прокомментировал утверждения действующих властей США о якобы угрозе европейским странам со стороны России. Об этом он высказался в беседе с порталом Semafor.

Сенатор раскритиковал заявления властей США об угрозе от России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий

СNN: «серьезная угроза нацбезопасности США» связана с Россией

Вэнс раскритиковал заявления властей США об угрозе от России и напомнил, что Вашингтон не обязаны защищать Евросоюз.

«Когда администрация Харрис говорит, что если мы не остановим Путина на Украине, он двинется маршем до самой Германии, — во-первых, это неправда, а во-вторых: что это говорит об обороноспособности Германии?» — задумался он.
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