Сенатор раскритиковал заявления властей США об угрозе от России

Сенатор от штата Огайо и кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс прокомментировал утверждения действующих властей США о якобы угрозе европейским странам со стороны России. Об этом он высказался в беседе с порталом Semafor.

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СNN: «серьезная угроза нацбезопасности США» связана с Россией

Вэнс раскритиковал заявления властей США об угрозе от России и напомнил, что Вашингтон не обязаны защищать Евросоюз.