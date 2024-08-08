Сенатор раскритиковал заявления властей США об угрозе от России

Сенатор от штата Огайо и кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс прокомментировал утверждения действующих властей США о якобы угрозе европейским странам со стороны России. Об этом он высказался в беседе с порталом Semafor.
СNN: «серьезная угроза нацбезопасности США» связана с Россией
Вэнс раскритиковал заявления властей США об угрозе от России и напомнил, что Вашингтон не обязаны защищать Евросоюз.
«Когда администрация Харрис говорит, что если мы не остановим Путина на Украине, он двинется маршем до самой Германии, — во-первых, это неправда, а во-вторых: что это говорит об обороноспособности Германии?» — задумался он.