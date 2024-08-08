Харрис вынудили замолчать после слов о победе Трампа

Протестующие против действий Израиля вынудили кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис замолчать на предвыборном митинге в Детройте. Видеокадры ее выступления опубликовал телеканал C-SPAN.

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В конце июля сообщалось, что на проведение предвыборной кампании вице-президент Харрис собрала 200 миллионов долларов. Более 65 процентов средств поступили от тех, кто делает пожертвования впервые.

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О том, что Харрис официально стала кандидатом от демократов на президентских выборах в ноябре 2024 года, ранее сообщила газета The New York Times.