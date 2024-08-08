Печально знаменитый сын нынешнего хозяина Белого дома Хантер Байден, как выяснила прокуратура США, получал миллионы долларов из Румынии от румынского бизнесмена Габриэля Поповича за влияние на правительство США через своего отца.

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Это утверждение содержится в судебных документах прокуратуры США.

Следователи, которых возглавляет спецпрокурор Дэвид Вайс, утверждают, что Хантер получал от многих иностранных фирм и государств доход в качестве лоббиста.

Кстати, Габриэль Попович, на которого работал сын американского президента, находится под уголовным преследованием в собственной стране.

"Доказательства того, что ответчик согласился сделать и сделал для Г.П., показывают состояние ума и намерения ответчика..." - цитирует РИА Новости документ прокуратуры.

Хантер-младший, говорится далее в документе, "согласился совершить попытку оказать влияние на государственную политику США и получить миллионы долларов".

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Конгресс США ранее обратился в министерство юстиции страны с запросом о предъявлении обвинений сыну американского президента и его брату Джеймсу в том, что они лгали законодателям в ходе расследования о коррупционных связях и торговле влиянием главы государства Джо Байдена.