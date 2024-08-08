Политолог оценил необходимость мирных переговоров для Зеленского

Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин заявил, что мирные переговоры больше необходимы Западу, чем президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такую оценку эксперт дал в беседе с РИА Новости.

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«Разговоры о мире нужны и Зеленскому, и Западу. Причем Зеленскому в меньшей степени», — сказал политолог.

Он пояснил, что с одной стороны, украинский лидер вынужден реагировать на общественные настроения, с другой — в случае прекращения боевых действий и достижения Россией целей спецоперации ему придется исчезнуть из политики.

Эксперт объяснил, зачем Зеленский заявил о желании переговоров с РФ

На Западе конфликт на Украине воспринимают как бремя, там все больше понимают, что завершить его военным путем невозможно, однако продолжают вооружать Киев. Зудин добавил, что западным странам не удалось ослабить Россию, теперь им нужно найти какой-то выход. Затягивание ситуации на годы или принятие условий Москвы не устраивают ни украинские власти, ни их союзников.

Ранее политический эксперт Денис Денисов выразил мнение, что условия Зеленского по началу переговоров с Россией интересны только для Киева и его западных союзников. Он отметил, что Москве стоит воздерживаться от участия в подобной конфигурации политического диалога.