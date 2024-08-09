Харрис опережает Трампа по уровню поддержки избирателей в США

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на 5 процентных пунктов (п. п.) опережает кандидата от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки среди американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного cоциологической службой Ipsos, сообщает агентство Reuters.

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По данным исследования, за Харрис готовы проголосовать 42% опрошенных, а за Трампа - 37%. Еще 4% избирателей намерены поддержать независимого кандидата Роберта Кеннеди - младшего.

Уровень поддержки Харрис вырос на 5 п. п. с момента проведения аналогичного опроса в июле. Тогда желание поддержать вице-президента изъявили 37% участников исследования, а Трампа - 34%.

Опрос проводился с 2 по 7 августа среди более 2 тыс. американских избирателей. Погрешность составила 3 п. п.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент Джо Байден, однако после провального выступления на дебатах с Трампом 27 июня в среде демократов стали все громче звучать призывы к нему отказаться от борьбы. 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис на высший государственный пост.