Байден усомнился в мирной передаче власти в США при поражении Трампа

Президент США Джо Байден усомнился в мирной передаче власти в стране при поражении бывшего американского лидера Дональда Трампа на выборах главы государства в ноябре. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS News.

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Байден заявил, что не уверен в мирной передаче власти в США при поражении Трампа на выборах.