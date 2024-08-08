Байден усомнился в мирной передаче власти в США при поражении Трампа

Президент США Джо Байден усомнился в мирной передаче власти в стране при поражении бывшего американского лидера Дональда Трампа на выборах главы государства в ноябре. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS News.
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Байден заявил, что не уверен в мирной передаче власти в США при поражении Трампа на выборах.
«Если Трамп победит, то нет. Я не уверен. Я имею в виду, если Трамп проиграет, то я совсем не уверен», — подчеркнул он.