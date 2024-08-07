ООН отреагировала на ранение Поддубного при атаке дрона ВСУ

В Организации Объединенных Наций (ООН) обеспокоены атакой, которая привела к ранению военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Мы обеспокоены атакой, приведшей к ранению журналиста, и надеемся на его скорейшее выздоровление», — сказал Хак, пишет ТАСС.

В ООН Поддубному пожелали скорейшего выздоровления после ранения.

Военкор Евгений Поддубный жив

Поддубный получил тяжелое ранение в результате атаки ВСУ в Курской области и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Машина, в которой он ехал, попала под обстрел ВСУ. Поддубный пришел в сознание, сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов. Военкор получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска, пишет RT.