Евросоюз осудил слова о допустимости смерти палестинцев

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что альянс решительно осуждает слова главы израильского минфина Бецалеля Смотрича о том, что смерть миллионов палестинцев в секторе Газа является допустимой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Борреля, Евросоюз ждет от Израиля дистанцирования от подобных заявлений. Он также напомнил, что умышленный мор гражданского населения голодом, о котором говорил в своем заявлении Смотрич, является военным преступлением.

«Европейский союз решительно осуждает недавние заявления министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича. <...> Мы ожидаем, что израильское правительство недвусмысленно дистанцируется от слов министра Смотрича», — заявил Боррель.

Напомним, что ранее Смотрич заявил, что считает морально оправданным блокирование поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, если это поможет спасти заложников-израильтян. При этом министр не стал отрицать, что такое решение может привести к смерти от голода двух миллионов палестинцев.