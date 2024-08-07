ФБР провело обыск в доме экс-разведчика США Риттера

Агенты ФБР провели тщательный обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера в штате Нью-Йорк, пишет местное подразделение телеканала NBC — News Channel 13.

На кадрах, представленных порталом, сотрудники бюро обыскивают и фотографируют машины у дома на Довер-драйв.

«Я могу подтвердить, что сотрудники ФБР находятся в доме на улице Довер-драйв в Делмаре, осуществляя правоохранительную деятельность в связи с текущим федеральным расследованием», — отметил представитель бюро.

Подробности и причины, по которым было предпринято расследование, в ведомстве не посчитали необходимым раскрыть.

Ранее сообщалось, что силовики сняли Скотта Риттера с рейса и не дали ему вылететь в Россию на Петербургский международный экономический форум.