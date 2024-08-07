Зеленский и Генштаб ВСУ не комментируют вылазку в Курской области

Владимир Зеленский в своем традиционном ежедневном обращении к нации рассказал о текущей повестке, но промолчал о вылазке ВСУ в Курской области, пишет «Московский комсомолец».

В частности, украинский лидер отметил, что провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и обсудил с главкомом ВСУ Александром Сырским дальнейшие действия на фронте.

Пленный рассказал о задачах ВСУ на Курском направлении

Журналисты отметили, что западные СМИ жалуются на молчание Генштаба ВСУ. Так, агентство Bloomberg заявило, что сотрудники ведомства «в буквальном смысле не снимают телефонную трубку».

Ранее член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев сообщил, что акцию ВСУ в Курской области разработали украинские и британские спецслужбы.