В Госдепе заявили, что Украина не предупреждала США об атаке на Курскую область

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Украина не предупреждала Белый дом о готовящейся атаке на Курскую область. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделала во время регулярного брифинга с журналистами. По его словам, Белый дом не знал о готовящейся атаке. При этом Миллер добавил, что сейчас США обсуждают сложившуюся ситуацию с Украиной.

«Мы не знали. Но нет ничего необычного в том, что Украина не сообщает нам о своей конкретной тактике до того, как они ее реализуют. Это война, которую они ведут. Мы предоставляем им технику. Мы даем им советы, но когда дело доходит до ежедневной тактики, которую они проводят, ежедневных ударов, которые они наносят — иногда мы поддерживаем с ними связь, иногда нет, и именно им следует принимать такие решения», — заявил он.

Ранее ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область, в приграничье начались боевые столкновения.