Израиль привел армию в наивысшую боевую готовность

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что вооруженные силы страны были приведены в наивысшую боевую готовность. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ЦАХАЛ в социальных сетях.

Такое заявление Халеви сделал во время посещения авиабазы ВВС Израиля Тель-Ноф. По его словам, в ЦАХАЛ полностью готовы как к наступлению, так и к обороне.

«Я вижу наивысшую боеготовность как в наступлении, так и в обороне. Мы будем знать, как провести очень быстрое наступление где угодно на Ливан, где угодно на Газу, где угодно на Ближнем Востоке над землей и под ней», — заявил он.

Напомним, что 31 июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране в результате взрыва. Организаторы убийства на данный момент не найдены, однако ХАМАС и Иран обвинили в покушении власти Израиля. Позже исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани заявил, что Тегеран собирается в ближайшее время ответить Израилю за убийство Хании.