Находящихся в Лондоне россиян предупредили об опасности

Российское посольство в Лондоне порекомендовало россиянам, которые находятся на территории Великобритании, избегать мест массового скопления людей на фоне последних антимигрантских беспорядков. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению посольства, россиянам порекомендовали соблюдать меры предосторожности, а также избегать скопления людей в тех городах, в которых наблюдались беспорядки. Там также напомнили, что согласно информации в местных СМИ, антимигрантские беспорядки могут продолжиться

«В связи с сообщениями в британских СМИ о вероятности продолжения в Великобритании массовых беспорядков рекомендуем находящимся в Соединенном Королевстве россиянам соблюдать меры предосторожности для обеспечения личной безопасности, по возможности избегать мест массового скопления людей, прежде всего в городах, где такие беспорядки отмечаются в последние дни», — сообщает посольство.

Напомним, что уже больше недели в крупных городах Великобритании проходят крупные акции протеста против мигрантов. Они начались после массового убийства детей в городе Саутпорт, которое произошло 29 июля — 17-летний подросток напал с ножом на участников детской танцевальной группы. В результате три девочки были убиты, еще восемь детей пострадали. Позже стало известно, что нападавший имел руандийские корни.