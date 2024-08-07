В Австрии задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта в Вене

В Австрии задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене.

Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что один из задержанных — 19-летний сторонник ИГИЛ*. У него были изъяты «химические вещества».

Агентство также отмечает, что меры безопасности на предстоящих концертах Тейлор Свифт в Австрии усилены.

Ранее сообщалось, что бельгийская полиция провела 14 обысков и задержала семь человек по подозрению в подготовке теракта.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.